Protestas en la calle hoy en Castellón para dar soporte al séptimo día de huelga en Educación

La reunión mantenida anoche entre la Conselleria de Educación y los sindicatos concluyó sin acuerdo definitivo para desconvocar la huelga indefinida del profesorado en la Comunitat Valenciana. El encuentro, que se prolongó durante más de diez horas, hasta las 2 de la madrugada y permitió avances en algunos puntos de la negociación, aunque las posturas siguen alejadas en cuestiones clave como la bajada de las ratios, la contratación de más personal o las inversiones en centros educativos. Hoy a las 14:00h se reanudan las conversaciones entre ambas partes.

La Conselleria ha puesto sobre la mesa una propuesta de subida salarial progresiva de hasta 200 euros mensuales, que se aplicaría de forma escalonada hasta 2028. Sin embargo, los sindicatos consideran insuficiente esta oferta al no recuperar el poder adquisitivo perdido ni dar respuesta completa a sus principales reivindicaciones laborales y educativas.

Pese a los avances parciales en aspectos como la reducción de la burocracia, el desacuerdo se mantiene en materias estructurales como las ratios o la mejora de plantillas. Los sindicatos han anunciado que consultarán la situación con sus bases y mantienen la convocatoria de huelga a la espera de una nueva reunión de negociación prevista para las próximas horas.

En Castellón, desde primera hora de la mañana los IES y centros educativos han acogido talleres para la realización de pancartas con docentes, familias y alumnado. La cita en la capital de la Plana será a partir de las 12 del mediodía en la Plaza María Agustina y recorrerá la avenida Capuchinos, Primer Molí hasta el recinto de Mascletaes donde se hará una "Mascletá sense polvora". A continuación, los manifestantes realizarán una cadena humana en el IES La Plana. Esta noche los centros acogerán el "Sopar de pa i porta" entre las 22 y 00 horas.