La “marea verde” recorre València entre música y protestas por la educación pública

Una manifestación multitudinaria del profesorado y de estudiantes en defensa de la educación pública ha colapsado este mediodía el centro de la ciudad de València en el quinto día consecutivo de movilizaciones y de huelga indefinida de los docentes de la Comunitat Valenciana.

La marcha, que ha partido de la explanada de la Plaza de Toros para recorrer las calles Xàtiva, Colón, Paz y San Vicente y terminar en la Plaza del Ayuntamiento, se celebra después de que este jueves se reunieran la Conselleria de Educación y los sindicatos durante algo más de cuatro horas para intentar acercar posturas sobre los puntos de reivindicación planteados por los docentes, reunión que terminó sin acuerdo y que continuará el lunes.

Los representantes de los sindicatos convocantes de la huelga -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- junto con la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y el secretario general de UGT PV, Tino Calero, han portado la pancarta de cabecera con el lema 'Ja n’hi ha prou: menys burocràcia, menys ràtios, més salari, més plantilla i més valencià', acompañados por algunos manifestantes vestidos de negro, con coronas y ataúdes por la educación pública, con frases como "Morta per no poder atendre la diversitat" o "Morta pel negacionisme lingüístic".

Entre pitos, aplausos y gritos de "Consellera dimisión", los sindicatos han celebrado antes de iniciar la manifestación que València está colapsada, han calificado este día como "histórico pero triste" y han reclamado a la Conselleria de Educación que el lunes, en la próxima reunión, lleven una propuesta con todas las reivindicaciones que exigen tanto el profesorado como las familias.

Una marea verde acompañada de música

Durante la marcha, la marea de manifestantes ataviados con camisetas de color verde ha exhibido pancartas con lemas como "Menys discursos, més suport", "Mi vocación no paga el alquiler" y "La educación no es un gasto, es inversión", entre billetes de 0 euros con la cara de la consellera, en alusión a que no se haya incluido la propuesta de mejora salarial en el primer borrador de la negociación.

"No entendemos que haya caído del borrador de preacuerdo el salario, en todos los trabajos el sueldo es lo que indica la dignidad de la profesión", ha asegurado Xelo Valls, de CCOO PV Educació, que se ha mostrado emocionada con las bandas de música que han acompañado a los manifestantes "para que se escuche el clamor de la docencia".

Para Maite Tarazona, de UGT-PV, estos cinco días de huelga demuestran que la situación de la educación valenciana ha llegado a un "punto de no retorno" y ha reclamado que los docentes necesitan respeto y "ayuda urgente" ante unas condiciones "tan deplorables"; mientras que el portavoz del STEPV, Marc Candela, ha señalado que no pueden aceptar "de ninguna manera" el preacuerdo que les presentó la Conselleria el jueves y ha asegurado que no pararán hasta conseguir todas las mejoras.

"Es un día histórico pero triste, estamos aquí después de cinco días de huelga indefinida y después de dos huelgas de un día, porque no hemos llegado a ningún acuerdo", ha señalado José Seco, de CSIF, quien espera que la Conselleria "ponga las medidas detalladas en ese acuerdo que tan necesario es para el sistema público valenciano, por el bien del alumnado".

Rosana Martínez, presidenta de Escola Valenciana, ha denunciado "los ataques contra el valenciano" que están sufriendo y ha criticado que la Ley valenciana de Libertad Educativa es "una muestra más del menosprecio y de las limitaciones que pone el Consell a poder estudiar en valenciano", por lo que se ha mostrado "emocionada y contenta" por la participación multitudinaria en la protesta.

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 35,64 % el seguimiento general de la huelga, según datos recogidos hasta las 13:00 horas; por provincias, un 39, 64% de docentes han hecho huelga en Valencia, un 36,53 % en Castellón y un 30,64 % en Alicante.