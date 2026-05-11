La XXV edición de los Premios Onda Cero Castellón pone en valor el talento de la provincia

El jurado de los Premios Onda Cero Castellón 2026 ha dado a conocer el listado de galardonados en sus categorías, unos reconocimientos que distinguen la excelencia, la trayectoria y el compromiso con la provincia. En esta edición, que celebra su XXV aniversario, los premios se entregarán el próximo 18 de junio en el Paraninfo de la Universitat Jaume I.

Ciencia, economía y empresa

El Premio a la Ciencia e Investigación ha sido otorgado al Planetario de Castellón, que en el año de su aniversario recibe este reconocimiento por su destacada labor divulgativa y su capacidad para acercar el conocimiento del universo a miles de personas, despertando vocaciones científicas e inspirando a nuevas generaciones.

En el ámbito económico, la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC) ha sido distinguida por su contribución decisiva al desarrollo del sector y su papel en la consolidación de Castellón como referente internacional en la industria cerámica.

El Premio a la Empresa recae en el Grupo La Plana (Cartonajes La Plana), ejemplo de crecimiento sostenible e innovación, que ha sabido transformar el embalaje en un producto estratégico de alto valor añadido.

Deporte y medio ambiente

Luis García y Lola Valls han sido reconocidos con el Premio al Deporte por su liderazgo al frente del Amics Castelló y el Nou Bàsquet Castelló, respectivamente, impulsando proyectos que han llevado el nombre de la provincia a la élite deportiva y dejando un legado que trasciende los resultados en la pista.

El Premio al Medio Ambiente distingue las iniciativas “Puerto, Grao y Mar” y el “Projecte Posidonia” de PortCastelló, que integran actividad económica, ciencia y participación ciudadana en la protección del litoral y las praderas de posidonia.

Cultura, solidaridad y salud

La copista del Museo del Prado María Carmen López Olivares ha sido reconocida con el Premio de Cultura por una trayectoria discreta y rigurosa al servicio del arte, manteniendo vivo el diálogo con los grandes maestros.

La Fundación Le Cadó recibe el Premio a la Solidaridad por su compromiso continuado en la lucha contra el cáncer de mama, transformando el dolor en esperanza y tejiendo una red de apoyo fundamental.

En el ámbito de la salud, el galardón recae en el equipo de la Universitat Jaume I liderado por Eva Falomir Ventura, por sus avances en el diseño de nuevas moléculas contra el cáncer, un ejemplo de excelencia en investigación biomédica.

Tradiciones, innovación y literatura

Las Festes de Sant Pere del Grau han sido distinguidas en la categoría de Fiestas y Tradiciones por su papel como una de las expresiones populares más arraigadas de la ciudad, manteniendo vivo el vínculo con la identidad marinera.

El Premio a la Innovación contra la Despoblación ha sido concedido al proyecto ULGES y a la ganadera Paula Lorente, que han convertido la Vall de Almonacid en un laboratorio vivo para la revitalización del medio rural.

En Literatura, el reconocimiento es para Pilar Nadal, por su sólida trayectoria como guionista, reivindicando el guion como una forma de creación literaria que construye imaginarios y memoria colectiva.

Educación, gastronomía y turismo

El Colegio Grans i Menuts ha sido premiado en Educación en su 50 aniversario, por un proyecto educativo que ha acompañado a generaciones de familias castellonenses con vocación cercana e innovadora.

El bar Panchos recibe el Premio de Gastronomía como homenaje a un establecimiento emblemático que forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones y que afronta el cierre tras décadas de servicio.

Aquarama ha sido distinguido en Turismo en su 40 aniversario, por su papel como motor de atracción turística para Benicàssim y la provincia, dejando huella en miles de visitantes.

Comunicación e iniciativa social

El Premio de Comunicación ha sido otorgado a adComunica por su labor continuada en la dignificación de la cultura comunicativa en la provincia, consolidándose como espacio de encuentro para profesionales de distintas generaciones.

VersedIA recibe el galardón de Iniciativa Social por su proyecto de aplicación de la tecnología al servicio de las personas mayores, transformando recuerdos en libros que combaten la soledad y el olvido.

Premios de honor

El Premio de Honor Onda Cero Castellón ha sido concedido a la Cámara de Comercio de Castellón, en reconocimiento a sus 125 años de trayectoria al servicio del tejido empresarial, impulsando la internacionalización y la competitividad de la provincia.

Por su parte, el Premio de Honor Onda Cero Vila-real distingue al FITCarrer, el festival de teatro de calle más veterano de España, con 38 ediciones, convertido en motor cultural y seña de identidad de Vila-real.

Acto de entrega

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 18 de junio en el Paraninfo de la Universitat Jaume I, en un acto que reunirá a representantes institucionales, empresariales y del ámbito social y cultural de la provincia.