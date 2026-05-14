Sindicatos y Consellería de Educación no llegan a ningún acuerdo y volverán a reunirse el próximo lunes

Sin acuerdo, así es como ha concluido la reunión entre los sindicatos y la Consellería de Educación después de más de cuatro horas de reunión entre ambas partes en las que se ha analizado la propuesta de la consellería que ha sido calificada de insultante por parte de los sindicatos.

Durante la reunión han analizado la propuesta planteada por la consellería que contempla la reducción progresiva de ratios; un decreto de simplificación administrativa educativa; agilizar el sistema de sustituciones o un plan director de infraestructuras educativas. Tras la reunión los sindicatos han reclamado que la consellería concrete más las medidas y que se vea su voluntad real de querer negociar. Así se han referido Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEV, y José Seco, portavoz de CSIF.

Sin propuesta de mejora salarial

Los sindicatos han lamentado que la Consellería no haya realizado una nueva propuesta de mejora salarial. Un punto que insisten debe contemplarse para alcanzar un acuerdo tal y como apuntaban Xelo Valls, secretaria de educación de CCOO, y Mayte Tarazona, responsable de enseñanza de UGT.

La Consellera Carmen Ortí ha asegurado que tratarán de plantear un documento lo más completo posible de cara a la reunión del lunes. Hasta ese día los sindicatos también tienen de plazo para que hagan sus contrapropuestas. Ortí ha pedido a los docentes que se alejen de posturas políticas y ha criticado los insultos e intentos de desprestigio contra ella misma y su equipo.

A la espera de la reunión del lunes se mantiene la huelga indefinida y la convocatoria, este viernes en Valencia a las doce del mediodía, de una nueva manifestación unitaria. Además el sindicato de estudiantes ha convocado huelga estudiantil para este viernes como medida de apoyo al profesorado.