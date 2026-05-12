Conoce a los ganadores del IV Concurso de dibujo "El medio ambiente que queremos"

Más de 8.000 escolares de centros públicos, concertados y privados de Castelló, Vila-real, Onda, Burriana, Almassora, Pobla Tornesa, La Vall d'Uixò, Segorbe, Fanzara, Tales, Sueras, Argelita, Sant Joan de Moró, L'Alcora y Benicàssim han participado en un concurso de dibujo que busca fomentar la reflexión de los más pequeños sobre el medio ambiente que les rodea y cómo podría mejorarse.

En esta cuarta edición, el alumnado ha plasmado su visión del entorno natural y su mirada crítica sobre su estado actual, así como sus propuestas e ideas sobre cómo les gustaría que fuera en el futuro.

Los premios se entregarán este jueves 14 de mayo en un acto que se celebrará en Kidom y los dibujos ganadores junto a otros muchos estarán expuestos en Estepark durante varios días.

El jurado, compuesto por los patrocinadores, ha escogido tres dibujos premiados por cada curso de primaria que recibirán regalos acordes a su edad. Entre los seis galardonados, el jurado ha seleccionado el mejor dibujo, premiado con una excursión a Bioparc de Valencia para toda la clase del ganador/a.

Tambien han parcipado los alumnos del AULA UECO del CEIP Isidoro Andrés Villarroya

Ganadores 1º Primaria

Primer premio: Marco Morales (CEIP Bernat Artola)

Segundo premio: Hidaya Ezza (CEIP Francesc Roca I Alcaide)

Tercer premio: Emma Giménez (CEIP Francesc Roca I Alcaide)

Ganadores 2º Primaria

Primer premio : Ana Barberá (CEIP Sant Joan de Moró)

Segundo premio: Lucas Nebot (Agora Lledó International School)

⁠Tercer premio: Lia Serrano (CEIP José Soriano Ramos)

Ganadores 3º Primaria

Primer premio: Ambra Mykaella (CEIP Ausiàs March)

⁠Segundo premio : Macarena Jiménez (Agora Lledó International School)

Tercer premio: Candela Solá (Salesianos Burriana | Colegio Sant Joan Baptista)

Ganadores 4º Primaria

Primer premio: Olesia Perezhohina (Agora Lledó International School)

Segundo premio: Salsabyl Binoumar (CEIP Ausiàs March)

Tercer premio: Quim Cabedo (CEIP Pascual Nacher)

Ganadores 5º Primaria

Primer premio: Noa Montoro (Colegio Grans I Menuts)

Segundo premio: Isabelli De Oliveira (CEIP Sant Joan de Moró)

Tercer premio: Abril Andrés (CRA El Trescaire)

Ganadores 6º Primaria

Primer premio: En Riu Wu, (Colegio Virgen del Carmen de Onda)

Segundo premio: Sofía Valentina Flores (Colegio Lope de Castellón)

Tercer premio : Olivia Burns (Colegio Lope de Castellón)

El jurado ha seleccionado como mejor dibujo, -premiado con una excursión a Bioparc de Valencia para toda la clase del ganador o ganadora-, a la alumna Olesia Pérezhohina, de 4º de primaria . Mientras que el dibujo seleccionado para una excursión a The Jumper ha resultado para Marco Morales, alumno de 1º de primaria. ¡Enhorabuena!