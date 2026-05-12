Incendio industrial en La Vall d’Alba: el fuego colapsa parte de la nave y obliga a desalojar empresas colindantes

l incendio declarado en una empresa de tratamiento de almendras en La Vall d'Alba continúa muy activo y se encuentra totalmente desarrollado, con colapso parcial de la estructura afectada, según la última actualización del operativo de emergencia.

Los equipos de extinción trabajan en estos momentos en contener el fuego y evitar su propagación a otras instalaciones próximas. Como medida preventiva, se ha procedido al desalojo de todas las empresas colindantes de la zona industrial

Por el momento, no se han registrado personas afectadas.

El dispositivo desplegado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, Bombers Dipcas, es de gran envergadura y continúa operando en el lugar del siniestro.

En concreto, se han movilizado ocho dotaciones de bomberos, un camión nodriza articulado con capacidad de 35.000 litros de agua, dos unidades de mando y una unidad de jefatura.

Los efectivos continúan trabajando para estabilizar el incendio, asegurar la zona y evitar riesgos adicionales en el entorno industrial afectado.