FAMPA Castelló critica la “falta de empatía” de Educación al abrir las ayudas a las AFA en plena huelga

La FAMPA Castelló Penyagolosa ha cargado contra la Conselleria de Educación por abrir este lunes, coincidiendo con el inicio de la huelga indefinida del profesorado, el plazo para solicitar las ayudas destinadas a financiar los gastos y actividades de las Asociaciones de Familias del Alumnado (AFA). La federación considera que esta decisión demuestra una “falta de previsión y empatía” hacia la comunidad educativa.

La resolución publicada en el DOGV establece un plazo de únicamente diez días hábiles para presentar telemáticamente las solicitudes. Desde FAMPA aseguran que muchas juntas directivas de las asociaciones de familias, formadas por personas voluntarias y no remuneradas, están centradas ahora mismo en gestionar las consecuencias del conflicto educativo y atender la situación de alumnado y familias.

Además, la federación advierte de que numerosas asociaciones siguen sufriendo problemas administrativos derivados del colapso del Registro de Asociaciones, lo que dificulta tener la documentación al día. Por ello, FAMPA Castelló reclama a la Conselleria más sensibilidad y medidas que faciliten el acceso a estas ayudas sin aumentar la carga burocrática en un momento de gran tensión en los centros educativos.