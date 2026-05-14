HATCHI EUROPA

Inclusión y accesibilidad: Hatchi Europa participa en los II Premios de ASPEGUICV

La empresa recibió un reconocimiento especial por su innovación técnica y su apoyo al colectivo de usuarios de perros guía durante la gala celebrada en el Palacio de Pineda.

ondacero.es

Castellón |

Inclusión y accesibilidad: Hatchi Europa participa en los II Premios de ASPEGUICV
Inclusión y accesibilidad: Hatchi Europa participa en los II Premios de ASPEGUICV | HATCHI EUROPA

Hatchi Europa, empresa referente en bienestar animal, participó el pasado martes como patrocinador principal en la segunda edición de los Premios Accesibles organizados por ASPEGUICV, un evento celebrado en el Palacio de Pineda y centrado en promover la accesibilidad y la inclusión social.

Durante la gala, la compañía recibió un reconocimiento especial por su innovación técnica y su apoyo continuado al colectivo de personas usuarias de perros guía, destacando así su implicación en la eliminación de barreras sociales y físicas para las personas con discapacidad visual.

El acto estuvo presidido por Vicente Galiana, presidente de ASPEGUICV, y contó con la asistencia de diversas autoridades institucionales, entre ellas la consellera Elena Albalat y el conseller Juan Carlos Valderrama, quienes pusieron en valor la importancia de la Ley 7/2025 para garantizar el libre acceso de los perros guía y avanzar en materia de accesibilidad.

Desde Hatchi Europa han reafirmado su compromiso de seguir colaborando con entidades e instituciones que trabajan por la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad visual.

La empresa ha destacado que continuará impulsando iniciativas orientadas a mejorar la inclusión y a construir una sociedad más accesible para todos.

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