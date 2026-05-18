Arranca la segunda semana de la huelga educativa en la Comunitat Valenciana con nuevas manifestaciones

Hoy comienza la segunda semana de la huelga educativa en la Comunitat Valenciana, con nuevas movilizaciones del profesorado de la escuela pública que reclama mejoras salariales, menos ratios, más recursos y reducción de la burocracia.

Este lunes 18 de mayo están previstas manifestaciones en las tres provincias: en Alicante a las 12:00 en las escaleras del IES Jorge Juan, en Castellón a las 11:00 frente a la Dirección Territorial de Educación y en Valencia a las 15:00 con columnas desde distintos puntos hacia la Conselleria d’Educació.

Además, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha señalado que la reunión prevista a las 16:00 con los sindicatos, en la que habrá una “oferta retributiva”, podría ser “definitiva” para resolver el conflicto. McEvoy afirma que en el último encuentro se acercaron posturas y defiende que las propuestas de la Conselleria son “infinitamente superiores” a las de otras comunidades autónomas.