HUELGA EDUCATIVA

Arranca la segunda semana de la huelga educativa en la Comunitat Valenciana con nuevas manifestaciones

Los docentes mantienen las protestas mientras Conselleria y sindicatos se reúnen este lunes a las 16:00 con una “oferta retributiva” que el Consell confía en que sea definitiva para cerrar el conflicto.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Masiva manifestación del profesorado en Castellón en la jornada de huelga educativa
Masiva manifestación del profesorado en Castellón en la jornada de huelga educativa | JT

Hoy comienza la segunda semana de la huelga educativa en la Comunitat Valenciana, con nuevas movilizaciones del profesorado de la escuela pública que reclama mejoras salariales, menos ratios, más recursos y reducción de la burocracia.

Este lunes 18 de mayo están previstas manifestaciones en las tres provincias: en Alicante a las 12:00 en las escaleras del IES Jorge Juan, en Castellón a las 11:00 frente a la Dirección Territorial de Educación y en Valencia a las 15:00 con columnas desde distintos puntos hacia la Conselleria d’Educació.

Además, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha señalado que la reunión prevista a las 16:00 con los sindicatos, en la que habrá una “oferta retributiva”, podría ser “definitiva” para resolver el conflicto. McEvoy afirma que en el último encuentro se acercaron posturas y defiende que las propuestas de la Conselleria son “infinitamente superiores” a las de otras comunidades autónomas.

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