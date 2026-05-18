Los médicos mantienen las protestas en Castellón por el Estatuto Marco

Los médicos han reactivado este lunes las movilizaciones en la provincia de Castellón en el marco del conflicto por la reforma del Estatuto Marco, la normativa que regula las condiciones laborales del personal sanitario en la sanidad pública. El colectivo considera que el texto no da respuesta a problemas estructurales como las guardias de 24 horas, la elevada carga asistencial, la falta de descansos adecuados y la escasa mejora salarial y profesional.

Los profesionales reclaman un estatuto específico para la profesión médica que reconozca su formación, responsabilidad y condiciones de trabajo, además de medidas que eviten la sobrecarga de los servicios y la fuga de médicos hacia otros países o la sanidad privada.

Como parte del calendario de protestas, este lunes se han convocado concentraciones a las 11:00 en los centros de salud de Castellón, una acción que se repetirá el viernes a la misma hora. Además, el próximo miércoles 20 de mayo tendrá lugar una manifestación en València a las 18:30, en la que se espera la participación de profesionales de distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

El conflicto se mantiene abierto y las organizaciones médicas no descartan nuevas movilizaciones si no hay avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad.