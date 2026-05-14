Plan de Travesías

La Diputación de Castellón activa el Plan de Travesías con actuaciones en 64 municipios y una inversión de 7 millones

El programa arranca con obras en El Toro y Torás y prevé mejoras de accesibilidad y seguridad vial en 74 tramos de carreteras provinciales durante 2026 y 2027

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Diputación de Castellón activa el Plan de Travesías con actuaciones en 64 municipios y una inversión de 7 millones
La Diputación de Castellón activa el Plan de Travesías con actuaciones en 64 municipios y una inversión de 7 millones | dipcas

La Diputación de Castellón ha puesto en marcha el Plan de Travesías apenas un mes después de su presentación, con el objetivo de actuar en 64 municipios de la provincia y una inversión inicial de 7 millones de euros para los años 2026 y 2027.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha visitado las obras ya iniciadas en El Toro, donde ha subrayado la importancia de este programa de mejora de travesías y accesos de titularidad provincial, “con el que reforzamos nuestro compromiso por hacer pueblos más accesibles, más seguros y más adaptados a la gente”.

El plan contempla un total de 74 actuaciones en tramos de carreteras interurbanas que atraviesan núcleos urbanos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad del entorno urbano.

Las obras ya han comenzado en El Toro y Torás, y está previsto que antes de que finalice el mes de mayo se inicien también en Barracas y Xert. Las actuaciones incluyen la renovación de aceras, pavimentos y asfaltado, la mejora del alumbrado público y la instalación de mobiliario urbano, además de la creación de espacios más amables para peatones.

En los trabajos se están ejecutando también plataformas únicas para favorecer la convivencia entre vehículos y peatones, dando prioridad a los viandantes, así como mejoras específicas de accesibilidad para personas mayores y con movilidad reducida.

El Plan de Travesías forma parte de la estrategia provincial de mejora de la red viaria, con el objetivo de vertebrar el territorio y reforzar el desarrollo de los municipios de Castellón.

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