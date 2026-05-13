Castellón tramita más de 2.200 solicitudes vinculadas al proceso de regularización de inmigrantes

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha atendido ya a más de 2.200 personas dentro del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central, según ha informado este martes el portavoz del gobierno municipal y concejal de Convivencia Social, Vicent Sales.

Sales ha explicado que las gestiones realizadas por el consistorio se centran principalmente en la expedición de certificados de empadronamiento y en la elaboración de informes de vulnerabilidad social necesarios para completar los trámites administrativos.

“Más de 2.200 personas han venido al Ayuntamiento, concretamente a la Concejalía de Convivencia Social, para solicitar estos certificados”, ha señalado.

Cerca de 600 informes ya realizados

El edil ha detallado que hasta el pasado domingo ya se habían tramitado cerca de 600 informes de vulnerabilidad y que actualmente los servicios municipales están realizando una media de unos 75 expedientes diarios.

“Entendemos que, al ritmo que vamos, a lo largo del mes de mayo habremos acabado de atender todo el proceso de las 2.200 personas que se han dirigido a nosotros”, ha afirmado.

El plazo estatal para completar la regularización finaliza el próximo 30 de junio, aunque el Ayuntamiento confía en cerrar su parte administrativa antes de terminar mayo.

Refuerzo de personal y atención extraordinaria

Vicent Sales ha destacado el “gran esfuerzo” realizado por diferentes departamentos municipales para hacer frente al incremento de trabajo derivado de este proceso.

Según ha explicado, personal del registro municipal y de los equipos sociales de base está realizando jornadas extraordinarias por las tardes para agilizar la tramitación de los expedientes.

“Todo el personal de atención integrada y los equipos sociales han estado viniendo por las tardes para poder atender a todas las personas migrantes”, ha indicado.

Además, la Policía Local también ha colaborado para evitar incidencias durante las colas de atención.

Críticas por la falta de financiación

El portavoz municipal ha criticado que el Ayuntamiento haya tenido que asumir esta carga administrativa sin financiación adicional por parte del Estado.

“Se nos ha producido una derivación de competencias por parte del Estado, pero sin ninguna ayuda económica ni recursos para poder afrontar este trabajo”, ha denunciado.

El consistorio todavía no ha calculado el coste total del refuerzo de personal y las horas extraordinarias necesarias para atender todas las solicitudes, aunque Sales ha avanzado que el balance económico se realizará una vez concluya el proceso.