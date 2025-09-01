DEMU CASA

Demu Casa, el nuevo bazar que ya se ha convertido en el más grande de la provincia con 5.000 metros cuadrados de superficie

Cuenta con un un amplio aparcamiento para clientes y un cómodo horario de apertura de 10:00 de la mañana a 22:00 de la noche, este espacio nace con la vocación de convertirse en un punto de referencia para las compras en la zona.

ondacero.es

Castellon |

Demu Casa, el nuevo bazar que ya se ha convertido en el más grande de la provincia con 5.000 metros cuadrados de superficie
Demu Casa, el nuevo bazar que ya se ha convertido en el más grande de la provincia con 5.000 metros cuadrados de superficie | DEMU CASA

En Demu Casa los clientes pueden encontrar todo lo que buscan en un mismo lugar: papelería, material escolar, mochilas, cortinas, accesorios de cocina y baño, decoración, limpieza, ferretería y ahora también muebles. Además, cuenta con secciones de juguetes, mascotas, electricidad, disfraces, ropa y accesorios. En especial, muchísimos artículos para el hogar, cubriendo tanto las necesidades diarias como los detalles de decoración.

El bazar se adapta a cada temporada con espacios dedicados a celebraciones como Halloween o Navidad, e incluye un área de alimentación donde se puede adquirir, entre otros, comida china y productos de uso diario. Ofrece una amplia selección de artículos que se renuevan cada semana, lo que convierte cada visita en una experiencia distinta. A esto se suman las súper ofertas semanales, productos a precios ganga, artículos a precio de fábrica y grandes promociones para todos los públicos.

La gran diferencia de Demu Casa respecto a otros establecimientos está en varios aspectos clave: - Tamaño: más de 5.000 m², el mayor de Castellón. - Calidad: proveedores cuidadosamente seleccionados. - Precios bajos: artículos a precios muy razonables. - Respaldo de proveedores: colaboración cercana y sólida. - Atención al cliente: servicio cercano y orientado a la satisfacción. - Descuentos: especiales para familias numerosas.

Demu Casa es el sexto bazar abierto en la Comunidad Valenciana, con presencia en Alicante, Valencia y Castellón. Los locales van de 2.500 a 6.500 m².

La empresa cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector, lo que le ha permitido consolidar un profundo conocimiento de la industria y relaciones de confianza con proveedores. Inauguración La inauguración oficial tendrá lugar el 2 de septiembre.

Durante la primera semana, del 2 al 9 de septiembre, se celebrarán eventos y actividades especiales. El sorteo principal será una ruleta de la fortuna, en la que cada cliente tendrá un premio asegurado. Para participar, bastará con una compra superior a 16 €. Entre los premios: una silla gaming, una cinta de correr, cascos, auriculares, cargadores portátiles, peluches y juguetes. Actividades adicionales Además, estarán disponibles las Mystery Box, cajas sorpresa con grandes premios, algunas de ellas incluidas en la ruleta. Estas actividades añaden emoción a la apertura. Mascota oficial Como guiño cercano al público, Demu Casa cuenta con una simpática mascota: un aguacate, que conecta de manera divertida con clientes de todas las edades.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer