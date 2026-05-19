Cinco detenidos en de una red de narcotráfico asentada en Castellón

La Guardia Civil de Castellón ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la provincia y ha detenido a cinco personas en las localidades de Moncofa, Vall d’Uixó, Nules, Burriana y Vilavella. Los arrestados están acusados de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en el marco de la denominada ‘Operación PESERO’.

La investigación tiene su origen en las pesquisas iniciadas hace aproximadamente dos años tras la denominada “Operación Tablajero”, en la que se llevó a cabo una importante aprehensión de 1.400 kilos de cocaína. Desde entonces, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón ha mantenido una vigilancia continuada sobre la estructura financiera y operativa de la trama.

Según ha informado la Guardia Civil, la organización utilizaba métodos sofisticados de ocultación y una estructura jerarquizada para distribuir cocaína a pequeños traficantes de la zona, encargados posteriormente de abastecer el mercado local. Los cinco detenidos han sido puestos a disposición judicial y el juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional.