La UJI logra casi un millón de euros en cinco proyectos de investigación y se sitúa entre las universidades mejor financiadas del país

La Universitat Jaume I de Castellón (UJI) ha conseguido cerca de un millón de euros de financiación a través de cinco proyectos de investigación en la convocatoria de ayudas para la consolidación investigadora del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027.

Este resultado sitúa a la UJI como la cuarta universidad de España con mayor número de proyectos concedidos en esta convocatoria y la primera de la Comunitat Valenciana, solo por detrás del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat de Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya.

En total, la convocatoria de 2025 ha concedido 130 ayudas en todo el Estado, con una dotación global cercana a los 25 millones de euros. Estas ayudas están dirigidas a impulsar la carrera de personal investigador, tanto nacional como extranjero, favoreciendo la creación de plazas estables y el desarrollo de líneas propias de I+D+i, así como la mejora de infraestructuras científicas.

“Un respaldo al modelo de atracción de talento” en la UJI

El rector electo de la UJI y vicerrector de Investigación en funciones, Jesús Lancis, ha valorado positivamente estos resultados, que considera una подтвержación del modelo de atracción de talento de la universidad. Según ha señalado, “el camino seguido en programas de atracción de talento investigador por la Universitat Jaume I ha sido acertado y resoluciones como esta lo demuestran”.

La universidad mantiene diferentes programas de apoyo a la investigación, que incluyen ayudas a la incorporación de personal investigador, becas predoctorales, iniciativas de iniciación a la investigación para estudiantes de máster y grado, y cofinanciación de contratos obtenidos en convocatorias autonómicas y estatales.

Cinco proyectos en áreas estratégicas de conocimiento

Los cinco proyectos financiados abarcan distintas áreas científicas:

En el ámbito de la inteligencia artificial y la computación, el proyecto “Reducción guiada de MLPs sobreparametrizados para una inferencia eficiente en Transformers” (GROVER), liderado por Manuel F. Dolz, busca mejorar la eficiencia de las redes neuronales tipo Transformer, reduciendo costes computacionales y energéticos.

En el área de psicología y ciencias cognitivas, el proyecto “El procesamiento del tiempo durante la exploración mental de recuerdos” (TIEMPO), de Raphael Kaplan, estudia cómo el cerebro representa y manipula la duración de los acontecimientos en la memoria episódica.

En ciencias ambientales, el proyecto “Vigilancia del agua urbana y ambiental para revelar las dinámicas de la resistencia antimicrobiana” (AquaSurv), de Lubertus Bijlsma, utiliza la epidemiología basada en aguas residuales para analizar en tiempo real indicadores de salud pública y resistencia antimicrobiana.

En el ámbito de materiales, el proyecto “Ligadura supramolecular por autoensamblaje jerárquico tridimensional” (SUPRALITHS), de Nishant Singh, desarrolla nuevas estructuras de nanopartículas con aplicaciones en catálisis, energía, purificación de agua y liberación de fármacos.

Por último, en biomedicina, el proyecto “Evaluación del impacto en salud neurocognitiva de la exposición a contaminación atmosférica durante el climaterio” (NAMASTE), de Juana Mari Delgado, analiza la relación entre contaminación ambiental y deterioro cognitivo en población adulta sana.

Con esta financiación, la UJI refuerza su posición como uno de los polos de investigación emergentes más relevantes del sistema universitario español y consolida su estrategia de captación y estabilización de talento científico.