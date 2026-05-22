SOLIDARIDAD | VISITA REAL A CASTELLÓN

La Reina Sofía visitará Castellón para apoyar la labor solidaria de los Bancos de Alimentos

La capital de la Plana acogerá la próxima semana una intensa agenda institucional centrada en la solidaridad y el apoyo a las familias vulnerables con motivo del XXIX Congreso de la Federación Española de Bancos de Alimentos

Onda Cero Castellón

Castellón |

El chiringuito malagueño que cautiva a la reina Sofía
El chiringuito malagueño que cautiva a la reina Sofía | Onda cero

La reina emérita Reina Sofía visitará la ciudad de Castellón de la Plana los próximos 27 y 28 de mayo con motivo de una intensa agenda institucional centrada en el apoyo a la labor social y solidaria de los Bancos de Alimentos.

La visita comenzará el miércoles 27 de mayo con una parada en el Banco de Alimentos de Castellón, donde Su Majestad conocerá de primera mano el trabajo que desarrolla esta entidad en la provincia para ayudar a familias y personas en situación de vulnerabilidad. Posteriormente, la Reina Sofía se desplazará hasta el Ayuntamiento de Castellón, donde será recibida por representantes institucionales y autoridades locales.

La agenda continuará el jueves 28 de mayo con la inauguración oficial del XXIX Congreso de la Federación Española de Bancos de Alimentos, un encuentro que reunirá en Castellón a representantes de Bancos de Alimentos de toda España para analizar los principales retos sociales y logísticos de estas organizaciones benéficas.

La visita institucional supone un importante respaldo a la labor que desempeñan tanto el Banco de Alimentos de Castellón.

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