El paro cae en 2.445 personas en junio y acumula cinco meses de descensos en la Comunitat

El paro bajó en 2.445 personas en junio en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (-0,9%), y acumula así cinco meses consecutivos de descensos, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, el desempleo bajó en junio en 11.964 personas respecto al mismo mes de 2025, lo que representa una disminución relativa del 4,07 %, y la cifra total de desempleados se sitúa en los 281.651, la más baja en un mes de junio desde 2008.

Los sindicatos ven "positiva" la bajada del paro, pero ponen el foco en la "calidad" del empleo generado e insisten en la "precariedad". La secretaria de Formación Sindical y para el Empleo de CCOO PV, Manuela Pascual, remarca la necesidad de "mejorar salarios y jornada". En este sentido, Pilar Mora, secretaria de Empleo e Innovación de UGT PV, señala que "no debemos seguir centrándonos únicamente en crear empleo, sino en mejorar su calidad".

Por sectores, el paro bajó en servicios, 2.303 menos, e industria, 390 menos, mientras que subió en construcción, 165 más, sin empleo anterior, 49 más, y agricultura, 34 más.

Para la patronal valenciana CEV, la evolución del mercado laboral es desigual por sectores y provincias, y aconseja mantener el foco en lo que pase en los próximos meses. Según la secretaria general de la organización, Inmaculada García, "seguirá condicionada por un contexto marcado por la elevada incertidumbre y el incremento de costes".

Por provincias, el desempleo bajó en junio sobre todo en Alicante, con 1.500 paradas menos (-1,31 %), seguida de Castellón con una bajada de 531 personas (-1,68 %) y Valencia, con 414 personas desempleadas menos (-0,30 %).

En junio se registraron 152.276 contratos en la Comunitat, un 6,5% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 75.457 fueron contratos indefinidos, cifra un 15,3% superior a la de junio del año anterior y 76.819, contratos temporales (un 0,9% menos).

Del número de contratos registrados en junio, el 50,45% fue temporal (frente a un 47,05% del mes anterior) y un 49,55%, indefinidos (el mes precedente fue un 52,95%).