Un recurso paraliza la redacción del proyecto del nuevo Conservatorio de Danza

La Conselleria de Educación ha tenido que paralizar temporalmente la licitación del contrato para redactar el proyecto del nuevo Conservatorio Elemental y Profesional de Danza de València. Según ha sabido Onda Cero, Peñín Arquitectos ha impugnado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) el acuerdo de la mesa de contratación que el pasado 1 de junio acordó su exclusión del concurso “por haber incluido en el sobre 1 documentación correspondiente al sobre 3 (criterios de calidad evaluables de forma automática)”.

En concreto, la empresa incluyó en el sobre 1 los “compromisos de calidad evaluables de forma automática, pero no el “compromiso de adscripción de medios”. La presentación de este recurso ha provocado la suspensión cautelar del concurso hasta que el TACRC lo resuelva, lo que retrasará unos meses todo el proceso.

Como ya adelantamos, el contrato salió a licitación el pasado mes de abril por importe de un millón de euros e incluía también la dirección de las obras de construcción de las instalaciones. La empresa adjudicataria tendrá un plazo de 7 meses para entregar el proyecto, donde quedará fijado tanto el tiempo estimado de ejecución de las obras como su coste aproximado. La Conselleria calculó inicialmente en alrededor de 11 millones de euros el presupuesto necesario para abordar esta actuación.

Un conservatorio muy esperado

La construcción de este conservatorio lleva pendiente más de dos décadas. Desde 2002 los alumnos de este tipo de enseñanzas están ubicados en unas instalaciones provisionales del Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV) que no reúnen las condiciones adecuadas. De hecho, parte de las aulas están en barracones.

El nuevo conservatorio se levantará en un solar de 10.000 metros cuadrados del barrio de Safranar cedido a la Generalitat por el Ayuntamiento de València. Los terrenos están situados junto al Bulevar Sur, entre las calles Borrasca, Canónigo Tárrega y del Campaners. El edificio contará con 12 unidades de Enseñanza Elemental y 24 de Enseñanza Profesional, con una capacidad total para 600 alumnos.