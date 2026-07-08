La UPV encarga a Rover el diseño y construcción de su planta de microchips de l’Eliana

Como dice el refrán, a la tercera ha sido la vencida y la Universitat Politècnica de València (UPV) ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto y posterior construcción para la planta de fabricación de microchips que tiene previsto levantar en l’Eliana. Las dos primeras licitaciones tuvieron que ser declaradas desiertas por falta de ofertas, pero en el tercer intento se presentaron hasta seis empresas, tres de las cuales fueron excluidas por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación establecido en los pliegos.

Según ha sabido Onda Cero, finalmente el contrato ha sido adjudicado a la constructora Rover por 12,5 millones de euros, un millón menos del importe de licitación. En este tercer concurso la UPV había aumentado el presupuesto inicialmente para el proyecto, que era de 10 millones. El plazo de ejecución establecido en la adjudicación es de un año, recortando en 6 meses el que fijaban los pliegos.

Las instalaciones se levantarán en dos parcelas con una superficie total aproximada de 5.268 metros cuadrados situadas en un área industrial junto a la CV 375, la carretera que conecta l’Eliana con La Pobla de Vallbona. El edificio deberá entregarse completamente terminado y en funcionamiento. Incluirá una nave industrial de unos 2.000 metros cuadrados para los procesos de fabricación, con una altura libre cercana a los diez metros; un edificio anexo de oficinas, laboratorios y zonas técnicas de unos 1.200 metros cuadrados; y una sala limpia industrial de otros 1.200 metros cuadrados, además de la urbanización exterior.

Proyecto europeo

La creación de esta planta se enmarca en el proyecto PIXEurope seleccionado por la UE para reducir la dependencia de países terceros en la producción de semiconductores. En concreto, la fábrica de l’Eliana producirá chips fotónicos, fundamentales para la conducción autónoma de vehículos o para las telecomunicaciones de alta velocidad.

El proyecto fue seleccionado en noviembre de 2024 dentro del programa “Chips for Europe”. En España se enmarca en el Perte Chip, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, forma parte de la inversión destinada a reforzar la investigación, el diseño y las infraestructuras relacionadas con la microelectrónica, como las salas blancas y la fotónica integrada.

El proyecto busca facilitar el paso de la investigación a la fabricación previa a la producción en serie. El objetivo es que empresas, pymes y nuevas compañías puedan probar y desarrollar sus diseños de chips fotónicos en Europa, sin depender de instalaciones fuera del continente.