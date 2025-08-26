La UPV construirá en l’Eliana la primera fábrica valenciana de microchips

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha licitado las obras para construir en l’Eliana una planta piloto de fabricación de semiconductores. La creación de esta instalación se enmarca en un proyecto seleccionado por la Unión Europea para reducir la dependencia de países terceros en la producción de microchips. En concreto, la planta fabricará chips fotónicos fundamentales para la conducción autónoma de vehículos o para las telecomunicaciones de alta velocidad.

Las instalaciones se levantarán en dos parcelas que suman más de 5.000 metros cuadrados, situadas en un área industrial junto a la CV-375, carretera que conecta l’Eliana con la Pobla de Vallbona. El consejo de gobierno de la UPV ya aprobó el mes pasado la compra de ambos solares. Ahora, según ha sabido Onda Cero, la Politècnica ha licitado la redacción del proyecto y la ejecución de esta planta piloto a través de un contrato por importe de 10,3 millones de euros.

Está previsto que en estas instalaciones trabajen alrededor de un centenar de personas a medio o largo plazo. El complejo constará de una nave industrial destinada a procesos de fabricación, oficinas, laboratorios, áreas técnicas y ‘sala limpia’.

Congreso internacional

Este proyecto persigue también generar en Valencia un ecosistema tecnológico vinculado a la producción de chips. Precisamente los próximos días 18 y 19 de septiembre está previsto que se celebre en la Fundación Bancaja la segunda edición del ‘Valencia Silicon Forum’ con conferencias magistrales, ponencias, mesas redondas, grupos de trabajo y actividades paralelas.

Según el clúster empresarial que organiza el evento, el sector de los microchips generará una demanda de un millón de empleos calificados hasta 2030, de los cuales 250.000 serán necesarios en Europa. València y su área metropolitana concentra actualmente la mitad de todos los ingenieros de microchips del conjunto de España.