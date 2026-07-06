La Comunitat Valenciana inicia la semana con avisos naranjas y amarillos por calor y riesgo extremo de incendios forestales

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este lunes según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), despejado, las temperaturas mínimas, de entre 22 y 23 grados, apenas variarán y las máximas subirán, alcanzando valores significativamente elevados en Valencia, Alicante e interior del sur de Castellón, con registros que alcanzarán los 39 o 40 grados en el interior sur de la provincia de Valencia.

Unos valores que apuntan a nueva ola de calor, con especial intensidad a partir de este lunes y, al menos, hasta el jueves, con el pico más intenso entre el martes y el jueves. Según Aemet el viento será hoy flojo de dirección variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte y central.

Alertas

Aemet ha establecido para este lunes avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por calor en casi toda la Comunitat Valenciana, mientras que el Centro de Emergencias de la Generalitat ha anunciado que el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es extremo en todo el territorio.

A partir del mediodía estará activado el aviso naranja en el sur de la provincia de Valencia por temperaturas máximas de hasta 40 grados, y aviso amarillo en el litoral de Alicante, la provincia de Castellón y el norte de la provincia de Valencia por máximas de hasta 38 grados.

Noche calurosa

Algunos municipios han pasado una noche tórrida, con máximas por encima de los 26 grados. Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), se han alcanzado 26,5 grados en Oropesa del Mar (Castellón); 26,3 en Puçol (Valencia); y 26,1 en Rosell (Castellón), Betxí (Castellón) y Corbera (Valencia).

También se han alcanzado los 25,9 grados en Castellón; 25,6 en València; 25,8 en Parcent (Alicante) ; 25,7 grados en Cervera del Maestre (Castellón); 25,4 en Calp (Alicante); o 25,3 en Pego (Alicante) y Benidorm (Alicante).

Evolución Martes

De cara a mañana martes seguirá el cielo despejado, tendiendo a intervalos de nubes altas la segunda mitad del día y con nubosidad de evolución diurna en el interior de Valencia y Castellón por la tarde, donde serán probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta.

Las temperaturas subirán y las máximas seguirán siendo significativamente elevadas en general, de unos 39-40 grados en amplias zonas de Valencia y puntos del interior sur de Castellón y del extremo norte de Alicante, y que en el sur Valencia alcanzarán los 42-44 grados.