La primera planta valenciana de microchips se atasca: el proyecto queda desierto por segunda vez por falta de ofertas

La Universitat Politécnica de València (UPV) se está encontrando con enormes dificultades para encontrar una empresa capaz de montar en l’Eliana la primera planta de fabricación de microchips de la Comunitat Valenciana. Según han confirmado a Onda Cero fuentes de la institución académica, el concurso para redactar el proyecto y construir la fábrica quedará desierto por segunda vez debido a la falta de ofertas.

A pesar de las dificultades, la UPV no renuncia sacar adelante el proyecto y ya prepara una tercera licitación. Desde la institución académica explican que no se trata de una obra convencional, sino que requiere de una tecnología y de unos estándares de fabricación nunca empleados hasta ahora en la Comunitat Valenciama. En este sentido, explican que será “la primera infraestructura en la Comunitat Valenciana destinada a la microfabricación de chips fotónicos, con elementos críticos como sala limpia, ‘facilities’ de fabricación avanzada y estándares propios de las plantas de semiconductores de nueva generación”. “Asumimos este reto sabiendo que era innovación en estado puro, en el terreno de lo inexplorado” añaden desde la UPV.

Este proyecto nace para reducir la dependencia tecnológica europea y reforzar la industria valenciana de semiconductores generando un polo de conocimiento, industria y empleo cualificado. Por este motivo, según la UPV “su valor es estructural y transformador, no circunstancial al proceso de licitación”. “La falta de ofertas en dos convocatorias nos reaﬁrma en una convicción: los procesos pioneros exigen ajuste y aprendizaje”. Por eso, la Universitat abrirá ahora una “fase de reﬂexión técnica” con el sector especializado para optimizar los pliegos y sacar adelante una tercera licitación que tenga más garantías de éxito.

La creación de esta instalación supondría una inversión de alrededor de diez millones de euros. En concreto, la planta piloto que se construirá en l’Eliana fabricará chips fotónicos, fundamentales para la conducción autónoma de vehículos o para las telecomunicaciones de alta velocidad. Las instalaciones se levantarán en dos parcelas situadas en un área industrial junto a la CV 375, la carretera que conecta l’Eliana con La Pobla de Vallbona.