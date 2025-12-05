Llorca elige la zona cero de la DANA para su primera visita oficial como president

Picanya es uno de los municipios más afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024 y ha sido la localidad que ha elegido el nuevo 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para realizar su primer acto oficial desde que asumiera el cargo.

Un gesto que marca distancias con su antecesor, Carlos Mazón, que, al menos en visita pública, anunciada y con cobertura mediática, no pisó la zona cero de las inundaciones.

Llorca se ha reunido con el alcalde de Picanya, el socialista Josep Almenar, y después ha visitado, acompañado también del vicepresidente tercero para la Reconstrucción, Vicente Martínez Mus, las actuaciones realizadas en el barranco del Poyo junto a la CV-36.

El jefe del Consell habló de "reconocer errores, pedir perdón y volver poco a poco a la normalidad". Dejó claro que quería abrir una nueva etapa.

Mazón sí que recibió a algunos alcaldes afectados por las riadas, pero lo hizo sobre todo en el Palau.