El Centro de Voluntariado ‘La Cantina’ entregará sus premios que reconocerán a entidades o voluntarios implicados con los afectados por la DANA

El Centro de Voluntariado ‘La Cantina’ pide al Ayuntamiento de Valencia que recapacite después de denegarles que puedan realizar, el acto de entrega de sus premios, en un tramo de la calle Literato Azorín en el barrio de Russafa el próximo 20 de Diciembre. Según fuentes municipales se les ha explicado que el sábado 20 de diciembre es una fecha complicada en la movilidad y accesibilidad de la ciudad por las fiestas navideñas por lo que la calle Literato Azorín no podía permanecer 12 horas cortada al tráfico.

Desde el centro afirman que no hay ninguna razón de peso para no realizar el acto a las puertas de su sede desde la que salió numerosa ayuda para los afectados por la DANA. Según la respuesta inicial del consistorio su solicitud no cumple con la ordenanza que exige que la celebración vaya asociada a festividades tradicionales u otros acontecimientos de interés general. Desde el centro de voluntariado lamentan que su acto de homenaje a afectados por la DANA, asociaciones y voluntarios no sea valorado como de interés general tal y como ha explicado Eduardo Puerta miembro del centro.

Se les ha propuesto que si pueden realizar sus actividades hasta las 16.30 dejando la calle abierta al tráfico durante la tarde, se podría tramitar una nueva autorización de ocupación de la vía pública. Una propuesta que valorarán aunque insisten en que el pasado año celebraron una acto similar el 21 de Diciembre.

La estatuilla "La Voluntaria" de Paco Rosa será entregada a los premiados. | Onda Cero

Durante el acto está previsto entregar once galardones a quienes han trabajado en el último año por que no se olvide la dana. Los premiados recibirán la estatuilla de ‘La Voluntaria’ diseñada por Paco Roca.

Iniciativa solidaria

‘La Cantina’ nació como una iniciativa solidaria el día de la DANA, como tantas respuestas de la sociedad valenciana ante la tragedia. Más de 400 voluntarias y voluntarios, especialmente del barrio de Russafa, forman esta entidad que lleva un año trabajando por las víctimas y los afectados. En las primeras semanas ‘La Cantina’ repartió 1600 toneladas de ayuda en 27 poblaciones y sirvió 2000 raciones de comida diaria.

Hace un año, ‘La Cantina’ lanzó la campaña ‘No olvidar la DANA’, en la que han celebrado una cabalgata con la Fundación Gomaespuma, repartiendo más de 4 mil juguetes, pusieron en pie la Falla ‘No olvidar la DANA, y el pasado mes de junio organizaron la Semana Cultural ‘No olvidar la DANA’ con una exposición de objetivos donados por profesionales destacados de la Cultura.