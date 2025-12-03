El Consell de Pérez Llorca: tres vicepresidencias, cambio en la portavocía y tres nuevos consellers

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha desvelado este miércoles cómo será el nuevo Consell: tendrá tres vicepresidencias, pasa de nueve a once departamentos, con tres nuevos consellers, y cambia la portavocía.

Se trata de una estructura que equilibra la identidad propia que quiere implantar Llorca y el Ejecutivo que diseñó Mazón. De hecho, continúan en el cargo ocho de los anteriores consellers, como Susana Camarero, vicepresidenta primera, aunque ahora sin competencias en Servicios Sociales: liderará Vivienda, Igualdad, Juventud y Empleo.

Al respecto, Pérez Llorca ha insistido en que su intención es dar "mucho énfasis" a las políticas de vivienda, juventud y empleo, que son "transversales".

El jefe del Consell ha apostado por reforzar Presidencia con una conselleria específica y asumirá las competencias de política lingüística, e incorpora a su equipo tres nuevos consellers: Pepe Díez, en la nueva Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, Elena Albalat, consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, y María del Carmen Ortiz, que asume Educación, Cultura y Universidades.

Además, ha anunciado la designación de un Comisionado para la recuperación tras la dana, Raúl Mérida, adscrito a la Vicepresidencia de Recuperación, Medio Ambiente y Territorio que seguirá dirigida por Vicente Martínez Mus. "Quiero que haya un mando claro y una coordinación real y reforzar la recuperación con los ayuntamientos, los sectores afectados y también con el Gobierno", ha explicado Pérez Llorca en su primera comparecencia en el Palau de la Generalitat.

Por su parte, la hasta ahora consellera de Hacienda, Ruth Merino, sale del Consell y asumirá sus competencias José Antonio Rovira --que ejercía como titular de Educación, -- junto a las de Administración Pública.

Los consellers que se mantienen en las competencias que ostentaban en el gobierno saliente de Carlos Mazón son Marciano Gómez en Sanidad; Juan Carlos Valderrama en Emergencias e Interior; Marian Cano en Industria, Turismo, Innovación y Comercio, y Nuria Martínez en Justicia aunque a partir de ahora con las competencias de Transparencia y sin las de Administración Pública.

También ha anunciado Pérez Llorca la incorporación "en los próximos días" de tres secretarios autonómicos: Henar Molinero como secretaria de Presidencia, Jacobo Navarro como secretario autonómico de Análisis Estratégico y Política Públicas y Vicente Ordaz como secretario autonómico de Comunicación. Por tanto, Ordaz dejará de presidir el consejo de administración de À Punt.