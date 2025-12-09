El CESM CV cifra en un 90% el seguimiento de la huelga de médicos, un 15% según Sanidad

El sindicato médico CESM CV ha cifrado en un 90% el seguimiento de la huelga de médicos en la Comunitat Valenciana, mientras que la Conselleria de Sanidad ha apuntado que ha sido del 15%.

Los paros - cuatro jornadas consecutivas - han sido convocados para protestar por la propuesta del Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco que regula sus condiciones laborales.

Desde CESM CV han considerado "abusivos" los servicios mínimos aplicados por la Conselleria de Sanidad y defienden que respetar el derecho de huelga "debe garantizar unos mínimos y no maximizar", y afirman: "no se puede exigir un nivel de rendimiento habitual superior a un laborable y no deberían ser superiores a los servicios de un día festivo".

"El porcentaje de participación está rozando el 90 % porque tenemos que considerar que la mayoría de nosotros que queremos estar de huelga tenemos que estar trabajando de mínimos, que son unos mínimos abusivos", ha señalado la secretaria provincial de Valencia del sindicato médico CESM CV, Pilar Valero.

La representante provincial del sindicato lamenta asimismo que muchos de los servicios tienen que cumplir el cien por cien de la plantilla y en otros es por encima o alrededor del 50 %.

Valero destaca que, teniendo en cuenta estos servicios mínimos, "el seguimiento de la huelga es muy amplio" y los médicos de la Comunitat Valenciana dicen "basta ya" y que necesitan "cambiar las condiciones laborales para seguir defendiendo la sanidad pública que los ciudadanos se merecen".