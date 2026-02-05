La policía recupera ‘La Chata’, de Sorolla, en el palacio de Liria de Madrid

La Policía Nacional ha recuperado el cuadro de Joaquín Sorolla 'La Chata', cuya pista se había perdido en los años 70 del siglo pasado. La obra estaba en el Palacio de Liria de Madrid, propiedad de la Casa de Alba. Junto a esta obra de Sorolla también se han localizado otras dos de José Moreno Carbonero.

Los tres cuadros fueron propiedad de la Sociedad Española de Amigos del Arte, que se disolvió en los años 80 y de la que formaba parte el padre del actual Duque de Alba. Los estatutos de la entidad establecían que, en caso de disolución, toda su colección debía incorporarse a Patrimonio del Estado.

La Policía comenzó la investigación después de conocer que la obra desaparecida de Sorolla formaba parte de una exposición promovida por la Casa de Alba, 'La Moda en la Casa de Alba', que tuvo lugar de octubre de 2023 y marzo de 2024. El cuadro, fechado en 1908, es un retrato de Isabel de Borbón y Borbón, conocida popularmente como 'La Chata' que mide 151 x 100 centímetros.

La Sociedad Española de Amigos del Arte fue una fundación sin ánimo de lucro cuya disolución se produjo a comienzos de los años 80 del siglo pasado y que tuvo como objetivo la promoción de la cultura y las artes en España. La entidad contó con destacados miembros de la sociedad española de la época y, a lo largo de los años, fue nutriendo su patrimonio con diferentes bienes culturales que le habían sido donados. Entre sus miembros se encontraba Luis Martínez de Irujo, padre del actual Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart.

Colaboración de la Casa de Alba

Según la policía, una vez advertida la Casa de Alba comprobó que efectivamente la citada obra de Sorolla se encontraba depositada en el Palacio de Liria desde septiembre de 1973 y que los documentos aportados acreditaban que su titularidad era estatal. Junto a ella se localizaron otros dos óleos en las mismas circunstancias, sendos retratos de Alfonso XIII y de Eduardo Dato, obras de José Moreno Carbonero.

La Casa de Alba manifestó su deseo de hacer las gestiones necesarias para que las tres obras, que custodiaba en calidad de depósito y que provenían de la misma sociedad, pasaran a disposición del Estado, y que sean depositadas en el lugar determinado por el Ministerio de Cultura.