La Generalitat pide soluciones ante los deslindes de la costa: "Es el momento"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha reunido con asociaciones de vecinos y de vecinas afectadas por los deslindes de la costa. Se trata de entidades vecinales de puntos como Alcossebre (Baix Maestrat), Nules (Plana Baixa), Sagunt (Camp de Morvedre) o Dénia (Marina Alta), a quienes los temporales afectan gravemente a sus casas. El mar entra directamente en ellas fruto, entre otros factores, de la regresión que sufre el litoral de la Comunitat Valenciana.

"Un llamado al acuerdo de nuestras fuerzas políticas e instituciones para que de verdad se aborde la problemática de una manera sincera, integral e integradora con los que allí viven", destaca el portavoz de la Plataforma SOS Mediterránea, Manolo López. "Es el momento. De alguna u otra manera, se ven afectados nuestra identidad y nuestro medio de vida", denuncia López en declaraciones a los medios de comunicación.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha comprometido a darles una solución y ha insistido en dos de sus políticas: la nueva Ley de Costas valenciana y que el Gobierno transfiera las competencias de costas a la Generalitat.

"Nosotros nunca nos hemos negado a discutir nada, a que ellos [en referencia al Gobierno] puedan aportar ideas para mejorarla pero lo que no podemos tolerar es que pase el tiempo y no se atienda la petición legítima y que se ha aprobado en Les Corts Valencianes, que es donde se representa la soberanía, para que esa ley vea la luz", valora, por su parte, Pérez Llorca a preguntas de los medios de comunicación.