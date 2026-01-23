Edificio de Tavernes de la Valldigna desalojado por el temporal Harry: Choque Gobierno-Generalitat

Los vecinos y las vecinas del edificio de Tavernes de la Valldigna (Safor) desalojado a consecuencia de la borrasca Harry, al derrumbarse parte de sus terrazas por el fuerte temporal marítimo, podrá regresar a casa durante la próxima semana del veintiséis de enero al uno de febrero. Una cuestión, la de la protección del litoral valenciano frente a la creciente regresión marítima, que centra el debate político en la Comunitat Valenciana.

El director general de Costas de la Generalitat, Marc García, se ha desplazado hasta Tavernes de la Valldigna y Sagunt, desde donde ha insistido en que esta serie de daños podrían haber sido minimizados si se hubiesen llevado a cabo las obras de regeneración del litoral que, dice Marc García, llevan años paralizadas.

"Las actuaciones están previstas desde 2015 cuando estaba gobernando Mariano Rajoy, que se hizo una planificación de actuaciones en toda la costa valenciana. Apenas han hecho 10 de las casi 70 actuaciones que había", cifra García en declaraciones a los medios de comunicación.

"Aunque lleguen tarde, seguimos pidiendo esas actuaciones a largo plazo porque, o tenemos playa, arena y rigidización de esa playa, o esto no van a ser más que parches y cada vez tendremos temporales que vendrán y sus consecuencias serán peores en toda la Comunitat Valenciana", advierte el director general de Costas de la Generalitat desde la Playa de Tavernes de la Valldigna.

En este municipio de La Safor ha estado también la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien responde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha concluido ya actuaciones al respecto por valor de 100M€ y acusa al PP de reclamar las competencias de costas para seguir edificando en el litoral.

"El PP solo reclama las competencias en materia de costa para seguir destrozando el litoral con una construcción desmedida, que es su principal obsesión porque, si no, podrían decir todos los proyectos que ellos dejaron preparados cuando gobernaban pero no lo van a decir porque no dejaron ninguno", valora Pilar Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación en Tavernes de la Valldigna.