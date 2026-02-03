SUCESOS

Detenidos 14 jóvenes en Ontinyent (Valencia) por humillar a una persona por transfobia

Los hechos comenzaron a producirse en junio de 2024 en diferentes ámbitos de la vida de la víctima, como el centro escolar al que asistía, lugares de ocio y celebraciones, por jóvenes de su entorno y en reiteradas ocasiones.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Ontinyent a catorce jóvenes, de entre 15 y 20 años de edad, como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas, tras al parecer humillar, vejar y degradar a una persona por razón de transfobia.

Agentes de la Comisaría Local de Ontinyent, junto con el equipo de Extremismo Violento y Odio perteneciente a la Brigada Provincial de Información de Valencia, iniciaron la investigación y la identificación de los autores. Los agentes constataron la información aportada por la víctima, demostrándose las agresiones grupales físicas y verbales, amenazas y humillaciones, para potenciar la intimidación sobre su persona.

Tras numerosas pesquisas, los investigadores identificaron y localizaron a los presuntos responsables, catorce jóvenes de entre 15 a 20 años, que fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas. Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han quedado en libertad, excepto uno que, a requerimiento de la Fiscalía de Menores, fue trasladado a su disposición y se decretó su internamiento en un centro de menores.

