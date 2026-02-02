El primer centro de datos de València estará operativo en 2027

LEER MÁS Arranca la construcción del primer centro de datos de València

La multinacional ‘NxN’ ha colocado este lunes la primera piedra del primer centro de datos de la ciudad de València, que se levantará en una parcela del polígono industrial Vara de Quart situada junto a la avenida de Tres Forques. La inversión prevista ronda los 60 millones de euros y se espera que esté operativo en el primer semestre del año que viene.

Este centro de datos ocupará de 6.500 metros cuadrados, lo que lo situará como el mayor de la Comunitat Valenciana. El CEO de ‘NxN’, Sergio Ríolobos, ha explicado que el edificio cumplirá los máximos estándares en eficiencia energética. Entre las principales características del centro destacan el consumo de agua cero y el uso exclusivo de energía procedente de fuentes 100 % renovables:

Asimismo, el diseño incorpora tecnologías bajas en carbono, sistemas energéticos de alta eficiencia, iluminación exterior respetuosa con el entorno y una planificación orientada a minimizar cualquier impacto ambiental.

La empresa ha elegido València por su situación "privilegiada" dentro del arco mediterráneo, ya que es un punto de enlace con el norte de África, el sur de Europa, Portugal y el continente americano. El de València será solo el primer centro de datos de una red que esta multinacional quiere poner en marcha en los próximos años, según ha dicho el presidente ejecutivo de ‘NxN’, Javier Salas:

La empresa calcula que el proyecto generará hasta 100 empleos directos y alrededor de 500 empleos indirectos e inducidos durante las fases de desarrollo y operación. Por un lado, el proyecto buscará perfiles especializados en marketing y gestión comercial, gestores de diferentes canales de venta y comerciales de venta directa. Por otra parte, en las funciones técnicas y operativas se requerirán perfiles con estudios universitarios o de Formación Profesional vinculados a cada puesto, entre los que se incluyen técnicos en soporte y operación de instalaciones y redes de telecomunicaciones, técnicos en sistemas informáticos y hardware de inteligencia artificial (IA), técnicos en mantenimiento de instalaciones eléctricas y de climatización, así como ingenieros industriales del área de mantenimiento, ingenieros de redes de comunicaciones y sistemas de IA e ingenieros de procesos.

‘NxN Data Centers’ es una plataforma española de centros de datos de nueva generación diseñada para atender la creciente demanda de almacenamiento y computación en España y Portugal, ofreciendo servicios avanzados de computación y almacenamiento para empresas y administraciones públicas. Su objetivo es desarrollar una red de centros de datos hiperconectados y altamente eficientes, adaptada a las necesidades tecnológicas actuales y preparada para los desafíos futuros del sector.