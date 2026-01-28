Arranca la construcción del primer centro de datos de València

La multinacional NxN Datacenters ha anunciado que el próximo lunes pondrá en marcha la construcción del primer centro de datos de la ciudad de València, casi un año después de que el Ayuntamiento concediera la licencia de obras. Las instalaciones se ubicarán en el polígono industrial Vara de Quart, en una parcela ubicada junto a la avenida Tres Forques.

NxN va a montar aquí su primer centro de datos en el sur de Europa con una inversión cercana a los 60 millones de euros, según anunciaron hace unos meses los responsables de la empresa. Esta multinacional está integrada por una compañía británica (Adequita Capital) y la tecnológica valenciana Nethits Telecom Group. Esta última es la empresa que intentó transformar en un ‘data center’ el edificio de los Docks de La Marina, proyecto que fue rechazado por el actual gobierno local.

Según NxN, el edificio de Vara de Quart cumplirá los máximos estándares en eficiencia energética. Además, no consumirá agua para su refrigeración, que es uno de los grandes problemas de este tipo de instalaciones.

El mayor de toda la región

La multinacional aseguró que el proyecto dará trabajo directo a un centenar de expertos en informática o inteligencia artificial. El centro de datos ocupará de 5.000 metros cuadrados, lo que lo situará como el más grande de toda la Comunitat Valenciana. El proyecto se orientará a la presentación de servicios de infraestructura de supercomputación e inteligencia artificial, así como servicios ‘cloud’ y de comunicaciones avanzadas.

La multinacional ha elegido València por su situación "privilegiada" dentro del arco mediterráneo, que le aporta una "ventaja competitiva" para este primer proyecto, ya que es un punto de enlace con el norte de África, el sur de Europa, Portugal y el continente americano. Este hecho ha sido "clave" para que la compañía haya apostado por la Comunitat Valenciana.

Las instalaciones contarán con capacidad de hasta 6MW, espacio de oficinas, y 1.500 metros cuadrados de salas para sistemas IT de alta densidad con las últimas tecnologías en instalaciones de centros de datos.