La borrasca Kristin llega a la Comunitat Valenciana con nieve, viento y temporal marítimo

Temporal tras temporal, la borrasca Kristin llega a la Comunitat Valenciana con nieve en zonas altas y del interior tanto de la provincia de Castelló como de València. Nieve que, además, viene acompañada de fuertes rachas de viento que, en algunos puntos del territorio valenciano, han llegado a superar los 124 km/h de manera puntual como racha máxima.

La comarca más afectada está siendo el Rincón de Ademuz y zonas colindantes con aviso de nieve por encima de los 900 metros de altitud. El aviso establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) habla de una posible acumulación de varios centímetros de nieve. Situación muy similar en localidades como Sinarcas (Plana d'Utiel-Requena), Alpuente (Serrans) o Morella (Ports).

Borrasca Kristin en la Comunitat: "Constancia de viento racheado del oeste"

"Es una irrupción de aire frío, que contrasta y hace un contacto brusco con el aire cálido en la latitud prácticamente de Castelló", explica el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I de Castelló, José Quereda. "Lo que va a determinar, sobre todo, ese encuentro o frente entre masas de aire va a ser la constancia del viento, sobre todo, viento racheado del oeste que va a estar soplando con rachas entre moderadas y fuertes", detalla a preguntas de Onda Cero.

En cuanto al viento, se han superado los 100 km/h en municipios como Xodos (Alcalatén), con 124 km/h, y Xixona (Alacantí), con 121 km/h.

Borrasca Kristin en la Comunitat: La DGT advierte de posibles complicaciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que las carreteras de todas estas zonas de la Comunitat Valenciana podrían presentar complicaciones para circular. Hablan, concretamente, de la N-330 en Sinarcas y de la N-420 en Ademuz. También de varias carreteras secundarias del interior de Castelló.