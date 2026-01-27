SUCESOS Y TRIBUNALES

Prisión provisional para el presunto asesino del niño de 13 años de Sueca (València)

Queda investigado por un posible delito de asesinato. La autopsia practicada al pequeño confirma que las heridas las efectuó una persona adulta por la fuerza y precisión que presentaban

Ramón Pérez

València |

El Juzgado de Instancia e Instrucción Número 4 de Sueca (Ribera Baixa) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto asesino del niño de 13 años de este municipio valenciano. El acusado queda ahora investigado, concretamente, por un posible delito de asesinato. Él mantiene su versión: que fue él, y no su hijo amigo de la víctima, quien apuñaló al menor hasta la muerte.

Las últimas informaciones apuntan a que el crimen se produjo en el baño de la vivienda del detenido. La autopsia practicada a la víctima confirma que las heridas las hizo una persona adulta dada la fuerza y precisión que presentaban. Se han detectado cuchilladas reiteradas en el área frontal del tórax del pequeño, que acudió inicialmente a la casa de su amigo para jugar a videojuegos.

Sueca sigue viviendo horas ciertamente tensas. Familiares, vecinos y vecinas han recibido al presunto con gritos e insultos de todo tipo en la puerta de los juzgados de la capital comarcal de La Ribera Baixa. "Cabrón" o "desgraciado" han sido algunos de los insultos que le han proferido mientras el ahora acusado accedía al edificio a pie escoltado por agentes de la Guardia Civil.

