El detenido por la muerte de un menor en Sueca pasará el martes a disposición judicial

Segundo día de luto oficial en la localidad de Sueca, en la comarca de la Ribera Baixa, que sigue conmocionada por el asesinato de un niño de 13 años. Mañana martes está previsto que pase a disposición judicial el hombre, de 48 años, que se entregaba este sábado y confesaba haber sido el autor de la muerte del menor con el que jugaba su propio hijo en el domicilio familiar.

El motivo por el que el presunto autor confeso no ha pasado este lunes a disposición judicial es debido a que se está a la espera de que se realice la autopsia a la víctima. Fuentes de la Guardia Civil han asegurado que, de momento, todas las hipótesis siguen abiertas, incluida la posibilidad de que el detenido no fuera el autor material y estuviera encubriendo a su hijo, amigo del fallecido y que se encontraba con ellos en la vivienda en el momento de los hechos.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha transmitido que se encuentra "muy afectado" y que han puesto a disposición de las familias afectadas atención psicológica.

Además, la Generalitat Valenciana ha activado el protocolo de acompañamiento emocional en el centro educativo donde estudiaba el menor tras esta muerte violenta y la escuela de fútbol de Sueca en la que entrenaba ha convocado este lunes un minuto de silencio en recuerdo del fallecido. Será a las seis y cuarto en el Estadio Antoni Puchades.