El Ayuntamiento de València no quiere más parches ante la regresión que sufren las playas del sur de la ciudad

Ante las consecuencias de la borrasca Harry en las playas del sur de la ciudad de Valencia el Ayuntamiento reclamará al ministerio de transición ecológica que les permita ejecutar el proyecto de arrecifes desarrollado junto a la Universitat Politècnica. Este sistema de arrecifes artificiales es una medida correctora de la degradación de las aguas costeras y de la disminución de población de peces. Valencia instaló el primer arrecife artificial de España en 2014 en la playa de la Malvarrosa y ha funcionado bien.

El temporal se ha llevado por delante las obras de regeneración de las playas realizadas por el gobierno central en 2023 y que contó con una inversión de 30 millones de euros. Este temporal ha arrastrado gran parte de la arena hacia el mar y ha provocado que la extensión de playa vuelva a reducirse a niveles previos a los trabajos realizados hace dos años.

Por ello el portavoz municipal Juan Carlos Caballero ha reiterado que reclamarán que les dejen ejecutar el proyecto planteado que hasta el momento ha sido desautorizado para la ciudad de Valencia pero no para otros municipios como Canet.

Por el momento desde el consistorio ya han puesto en marcha un dispositivo de limpieza de las playas que se han visto afectadas por la borrasca de esta semana.