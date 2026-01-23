CONSECUENCIAS HARRY

El Ayuntamiento de València no quiere más parches ante la regresión que sufren las playas del sur de la ciudad

Los operarios de limpieza y la maquinaria están trabajando en la gola del Perellonet y en las playas de Pinedo y El Saler y está previsto que, una vez remita el temporal que sigue sacando del mar restos, se extiendan estos trabajos de limpieza al resto del litoral afectado.

Amparo Sánchez

València |

Dos personas se dirigen a la playa de El Saler.
Dos personas se dirigen a la playa de El Saler. | EFE/Biel Aliño

Ante las consecuencias de la borrasca Harry en las playas del sur de la ciudad de Valencia el Ayuntamiento reclamará al ministerio de transición ecológica que les permita ejecutar el proyecto de arrecifes desarrollado junto a la Universitat Politècnica. Este sistema de arrecifes artificiales es una medida correctora de la degradación de las aguas costeras y de la disminución de población de peces. Valencia instaló el primer arrecife artificial de España en 2014 en la playa de la Malvarrosa y ha funcionado bien.

El temporal se ha llevado por delante las obras de regeneración de las playas realizadas por el gobierno central en 2023 y que contó con una inversión de 30 millones de euros. Este temporal ha arrastrado gran parte de la arena hacia el mar y ha provocado que la extensión de playa vuelva a reducirse a niveles previos a los trabajos realizados hace dos años.

Por ello el portavoz municipal Juan Carlos Caballero ha reiterado que reclamarán que les dejen ejecutar el proyecto planteado que hasta el momento ha sido desautorizado para la ciudad de Valencia pero no para otros municipios como Canet.

Por el momento desde el consistorio ya han puesto en marcha un dispositivo de limpieza de las playas que se han visto afectadas por la borrasca de esta semana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer