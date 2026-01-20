Fiscalía pide 3 años de prisión para una concejala de Vox de València

LEER MÁS Vox fulmina a su portavoz en el Ayuntamiento de València

La sección de delitos de odio y contra la discriminación de la Fiscalía de Valencia pide hasta tres años de prisión para la concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero. La edil forma parte del equipo de gobierno de la ciudad -integrado por el PP y Vox- donde ostenta las competencias de Responsabilidad Patrimonial.

Herrero se encuentra procesada en una causa judicial por la difusión de mensajes en su cuenta de la red social X encaminados, según la Fiscalía, “a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia las personas migrantes, además de a las pertenecientes al colectivo LGTBI, o con discapacidad, haciendo uso, además, de un lenguaje peyorativo y de expresiones de burla hacia los mismos". Son una treintena de mensajes difundidos entre abril de 2020 y abril de 2024 del tipo "Si vas a África debes vacunarte de mil cosas, pero estos llegan sin controles sanitarios ni cuarentena alguna y los alojan en hoteles a los que mañana irás tú y tu familia” o "Tanta reconquista para terminar pagándoles la invasión a los moros”.

En su calificación provisional el ministerio público reclama para la edil tres años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por tiempo de seis años por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.

La oposición pide su cese

Los hechos fueron denunciados inicialmente por Compromís en abril de 2024 y posteriormente se sumó el PSPV-PSOE que aportó más mensajes a la Fiscalía. Después de conocer el escrito de la Fiscalía ambos partidos, que integran la oposición en el Ayuntamiento de València han exigido a la alcaldesa, María José Catalá (PP) que cese de sus competencias en el gobierno local a la concejala de Vox. Escuchamos en este sentido a los portavoces municipales de Compromís, Papi Robles, y PSPV-PSOE, Borja Sanjuán:

Por su parte, desde el gobierno municipal han dicho que no van a hacer valoraciones de un escrito de la fiscalía que, según aseguran- aún no ha sido notificado a la concejala interesada.