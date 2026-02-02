Detenida la trabajadora de una guardería en Algemesí (Valencia) por maltrato a los menores

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 55 años que dirige una guardería del municipio valenciano de Algemesí como supuesta autora de un delito de maltrato habitual y otro continuado de vejaciones a los menores del centro, y ha quedado en libertad provisional tras prestar declaración ante el juzgado.

La mujer fue detenida el viernes por la tarde y pasó a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, en funciones de guardia, que acordó su libertad provisional con medidas cautelares, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Prohibido aproximarse a los menores

Esas medidas cautelares son la prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio con los menores matriculados en la guardería que dirige mientras se tramita la causa judicial; de acudir a la citada guardería mientras dure la tramitación de la causa judicial, y de desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, mientras dure la tramitación de la causa.

El magistrado ha ordenado asimismo que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Policía Local para que dispongan lo necesario en aras a hacer efectiva la protección policial, y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

Según ha avanzado la radiotelevisión pública À Punt, la denuncia partió del personal del centro, ubicado en la calle Albalat de este municipio.

Varios medios locales señalan asimismo que los trabajadores grabaron los vídeos que facilitaron a la Policía y la guardería se encuentra clausurada.