Convocan una nueva manifestación para reclamar que Mazón deje su acta de diputado en Les Corts

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29O Rosa Álvarez asegura que el PP no tiene ninguna legitimidad para pedir dimisiones tras el accidente de tren de Adamuz mientras el ex president Carlos Mazón mantenga su acta de diputado. Así se ha referido durante la presentación de la manifestación convocada por numerosas entidades para el próximo sábado para reclamar que Mazón deje Les Corts.

Considera Alvárez que es vergonzoso que estén comparando lo sucedido en Adamuz con la DANA cuando sabían lo que iba a pasar y la Generalitat no adoptó ninguna medida.

Reclama que se elabore un listado de gente lesionada tras la DANA puesto que no se conoce la cifra de las personas que sufrieron daños físicos. La manifestación del próximo sábado tendrá lugar a partir de las seis desde la plaça de la Xapa de Benetússer y recorrerá Sedaví y Alfafar. Beatriu Cardona, portavoz de las entidades convocantes, ha recordado que el proceso de reconstrucción no avanza como corresponde.

Esta nueva movilización coincidirá con el primer aniversario de la creación de los Comités Locales de Emergencia y reconstrucción.