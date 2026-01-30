El viento provoca los primeros daños con la caída de cítricos y rameado en algunas comarcas de la Comunitat

El campo valenciano sigue siendo uno de los mayores perjudicados por las inclemencias meteorológicas. En esta ocasión es debido a las fuertes rachas de viento que se han registrado esta semana y que en algunos puntos de la Comunitat Valenciana han superado los 100 km/h. Las principales organizaciones agrarias empiezan a cuantificar los daños.

Desde La Unió, su secretario general, Carles Peris, apunta a que, aunque el balance es inicial, la afección del viento está muy focalizada en algunas comarcas valencianas.

En cuanto a los cultivos que han sufrido las consecuencias de las fuertes rachas de viento se encuentran los cítricos y los aguacates. Bernardo Ferrer es el Vicepresident de la Associació Valenciana d´Agricultors.

De cara el fin de semana, parece que la situación no cambiará mucho. Este sábado tendremos alerta naranja por vientos en el interior norte de Castelló y en los litorales del sur de València y Alicante. Hablamos de rachas que pueden llegar los 100 kilómetros por hora.