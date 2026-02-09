APOYO AFECTADOS

Diversas entidades de la zona DANA inician una campaña de apoyo a los municipios afectados por las lluvias en Andalucía

Tienen previsto viajar a Granada a final de semana y han iniciado un campaña de recogida de diversos elementos urgentes para que los municipios puedan recuperar su normalidad.

Amparo Sánchez

València |

Imágenes de la borrasca Leonardo a su paso por la provincia de Granada
Imágenes de la borrasca Leonardo a su paso por la provincia de Granada | Guardia Civil

Varias entidades solidarias entre ellas Valencia es refugi o Bombers pel Món han puesto en marcha una campaña solidaria para ayudar a los municipios afectados por las últimas borrascas en Andalucía. Su colaboración fue muy importante tras la DANA y ahora, desde su experiencia, quieren dar su apoyo. Recuerdan que cualquier persona que quiera colaborar puede sumarse a la iniciativa.

El próximo jueves tienen previsto desplazarse hasta la provincia de Granada, muy castigada en los últimos días por las lluvias. Para ello están en contacto con otras entidades para ir actuando sobre las necesidades que vayan surgiendo. Ana Isabel Martínez, presidenta de Valencia es Refugi, reitera que es muy importante ayudarles en todo lo que necesiten.

Además hasta el miércoles llevarán a cabo una recogida de diversos materiales en la Avenida Padre Carlos Ferris 80 de Albal de 10,30 a 17,30. Entre los materiales más urgentes que precisan palas, guantes de trabajo o calcetines de todas las tallas para adultos.

También han habilitado una cuenta bancaria donde se pueden realizar donaciones para la cobertura de los gastos de viaje a la zona u otras necesidades que puedan surgir. Estas entidades siguen ayudando a los que lo necesitan en la zona afectada por la DANA en Valencia.

