La UPV levantará un nuevo edificio de “maduración tecnológica” junto a la avenida de los Naranjos

Según ha sabido Onda Cero, la Universitat Politécnica de València (UPV) ha licitado por un millón de euros el contrato para redactar el proyecto básico y de ejecución de un nuevo edificio que levantará en su campus de Vera. Un edificio que desde el rectorado han definido como de “maduración tecnológica” y que pretende facilitar que los proyectos de investigación que desarrolla puedan llegar a la sociedad.

El inmueble se construirá en un solar actualmente en desuso situado junto a la avenida de los Naranjos, entre los invernaderos y la Ciudad de la Innovación de la UPV. Tendrá sótano y seis alturas, con una superficie total de unos 16.000 metros cuadrados útiles. Albergará espacios de servicios comunes de prototipado, talleres-laboratorio de configuración flexible, así como áreas de incubación empresarial y desarrollo de negocio. También habrá un restaurante cafetería en la planta baja y un auditorio.

Compromiso electoral

La construcción de este inmueble es uno de los compromisos incluidos en el programa electoral con el que el rector de la UPV, José Esteban Capilla, revalidó su cargo a mediados del año pasado. Según explicó Capilla, será un edificio con el que se podrían ampliar los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria, a la vez que se retendrían oportunidades perdidas años atrás por no contar con el espacio necesario.

En este sentido el edificio está llamado a una desarrollar “una actividad intensiva de maduración tecnológica de invenciones” de la UPV, así como a “dotar de espacio, infraestructuras, equipamientos y servicios comunes de desarrollo de producto que faciliten la fabricación y operación de prototipos y pilotos a partir de resultados de investigación con potencial económico y social”, como aparece en el pliego de prescripciones del concurso. El último término el objetivo del proyecto es “reforzar el ecosistema de innovación del campus de Vera”.

El pliego establece también que la cimentación del inmueble deberá tener en cuenta que la parcela sobre la que se levantará está afectada por la construcción del futuro túnel pasante ferroviario de la ciudad de València. El solar no está afectado directamente por la ejecución del túnel pero sí en el “área de afección ferroviaria”, lo que exige el cumplimiento de determinadas condiciones geométricas en su diseño.