El consorcio provincial de Bomberos de Alicante activa su dispositivo especial de emergencias para el verano

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante vuelve a reforzar en verano su dispositivo de emergencia con el objetivo de garantizar una intervención más rápida y eficaz ante los incendios o siniestros que se puedan producir en la provincia durante los próximos meses.

Tres retenes fijos y cuatro itinerantes, así como la incorporación de un segundo helicóptero conforman este amplio operativo estival que, además, contará con una mayor reserva de bomberos disponibles para intervenir ante grandes emergencias. El servicio, que permanecerá activo hasta el 16 de septiembre, incluye también el uso de drones para la vigilancia forestal y la puesta en marcha de retenes nocturnos por causas atmosféricas.

Así, un año más, se activarán los retenes fijos de Santa Pola -Baix Vinalopó-, Pilar de la Horadada -Vega Baja- y Xàbia -Marina Alta-, que durante doce horas al día, entre las 10:00 y las 22:00 horas, atenderán las emergencias que se produzcan en los citados municipios y en su perímetro más cercano. Cada uno de ellos estará compuesto por un cabo, tres bomberos, un operador de comunicaciones y un vehículo.

Además, se desplegarán retenes itinerantes que, de forma rotatoria, cubrirán las zonas operativas de la Marina Baixa, el Vinalopó, la Vega Baja, la Montaña y L’Alacantí. Estos equipos, formados por un sargento, de dos a cuatro cabos y de seis a doce bomberos, estarán activos de 10:00 a 20:00 horas.

El operativo especial para este verano contempla, asimismo, la puesta en marcha de retenes nocturnos en caso de amenaza de tormentas secas integrados por un cabo, tres bomberos y un vehículo, que realizarán labores de vigilancia y prevención en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología, así como intervenciones.

Finalmente, tal como se viene haciendo desde 2020, el organismo de la Diputación de Alicante incluirá en su flota un segundo helicóptero con capacidad para tres pasajeros y un piloto que, junto al que opera durante todo el año, permanecerá en el Parque Central de San Vicent del Raspeig. Este medio aéreo se utilizará principalmente en la detección, coordinación y dirección de incendios forestales, así como en la atención de grandes emergencias.