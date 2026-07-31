Prisión para 4 detenidos por robar en casas de Alicante y Murcia con el método del hilo

Cuatro hombres de 26 a 50 años han sido detenidos al desmantelar una organización criminal que robaba en el interior de viviendas de las provincias de Alicante y Murcia sin moradores en el interior, información que conocían mediante el denominado "método del hilo".

Según la Guardia Civil, en la operación 'hilito' se han efectuado cuatro registros en la ciudad de Alicante donde se han recuperado dinero, joyas, lingotes de oro, complementos y ropa de marcas, botellas de alcohol premium y teléfonos móviles de alta gama, entre otros efectos.

También se han incautado gran cantidad de herramientas especializadas para la apertura de las puertas sin apenas dejar rastro mediante los métodos de 'impresioning' o 'bumping', cinco vehículos a motor, cuatro turismos y una motocicleta.

Los agentes también han hallado dispositivos inhibidores de frecuencia y de detección de señales, e incluso una pistola simulada.

La operación se inició en abril al conocer que varias viviendas de diferentes localidades de las provincias de Alicante y Murcia habían sido marcadas con un hilo de pegamento en la puerta.

Marcaban puertas masivamente

Al parecer, los autores marcaban masivamente las puertas de las viviendas de un mismo bloque de pisos, dejando un hilo de pegamento unido desde el marco hasta la puerta, que les permitía controlar si ésta era o no abierta posteriormente.

Si el hilo de pegamento permanecía intacto durante más de un día (señal de que, probablemente, los moradores no estaban en el domicilio) forzaban el bombín, preferiblemente empleando métodos de apertura poco invasivos, sin que los vecinos se percataran de que habían entrado y algunos de los propietarios no se daban cuenta de que les habían robado hasta que echaban en falta los efectos de valor.

Aunque utilizaban estos sistemas de 'impresioning' o 'bumping', si la cerradura se resistía, no dudaban en usar métodos más invasivos como patas de cabra o radiales. Normalmente, elegían viviendas habitadas en cuyo interior hubiera bienes de alto valor.

Ibi, Jijona, Monóvar y Yecla

A los cuatro detenidos se les atribuyen robos con fuerza en vivienda habitada en Ibi, Jijona y Monóvar (Alicante) y Yecla (Murcia), así como otro de conspiración para la comisión de delitos y de pertenencia a grupo criminal.

Los miembros del grupo, que cambiaban frecuentemente los vehículos empleados para cometer los delitos, dificultando así la labor policial, fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibi, Plaza número 2, que decretó el ingreso en prisión de todos.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Alicante y las Áreas de Investigación de los Puestos Principales de la Guardia Civil de Ibi y San Juan, que han contado con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Alicante y Torrevieja.