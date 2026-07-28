Así son los nuevos tranvías del Tram de Alicante: más largos, con capacidad para 285 pasajeros y totalmente accesibles

Los nuevos tranvías del Tram de Alicante ya han llegado a la provincia. Las seis unidades de la serie 4500 TRAMLINK se encuentran en las cocheras de El Campello, donde ultiman los preparativos antes de su presentación oficial y de su incorporación progresiva a la red metropolitana.

Antes de entrar en servicio, algunos de estos convoyes ya han recorrido distintos tramos de la red para realizar las pruebas de gálibo y comprobar el correcto funcionamiento del sistema de protección del tren.

La principal novedad de estos nuevos vehículos es su capacidad. Con más de 45 metros de longitud y 2,4 metros de anchura, cada unidad podrá transportar hasta 285 pasajeros, frente a los 150 de los tranvías actuales. Este incremento de 135 plazas, un 90 % más, permitirá absorber una mayor demanda en las horas punta y mejorar la comodidad de los usuarios.

Además de aumentar el número de viajeros por trayecto, los nuevos tranvías han sido diseñados para agilizar el acceso y la salida de los pasajeros, reduciendo las aglomeraciones en las puertas y mejorando la fluidez durante las paradas.

Más accesibles y cómodos

Los convoyes incorporan un diseño de piso bajo continuo, sin escalones ni barreras interiores, lo que facilita el desplazamiento por todo el vehículo. También disponen de espacios reservados para personas con movilidad reducida y amplias zonas multifuncionales destinadas a sillas de ruedas, carritos infantiles y bicicletas.

El interior ha sido concebido para ofrecer una mayor sensación de amplitud y luminosidad, con una distribución que favorece la movilidad incluso cuando el tranvía circula con una alta ocupación.

Otra de las mejoras se encuentra en su sistema de rodadura. Los nuevos bogies de ejes reales reducen las vibraciones y el ruido durante la circulación, proporcionando una conducción más suave tanto para los pasajeros como para el entorno urbano.

Tecnología y seguridad de última generación

Los nuevos 4500 TRAMLINK incorporan sistemas de información al viajero en tiempo real mediante pantallas que mostrarán las próximas paradas y otros avisos relacionados con el servicio. Asimismo, estarán equipados con cámaras de videovigilancia y un sistema de climatización de última generación para mejorar el confort, especialmente durante los meses de verano.

En materia de seguridad, los nuevos convoyes cumplen los estándares más recientes de protección pasiva y resistencia frente a colisiones. Además, han sido diseñados conforme al escenario CIII de la normativa europea sobre impactos, un nivel de exigencia superior al empleado como referencia en otros modelos de tranvía.

Con la incorporación de estas seis nuevas unidades, el Tram de Alicante da un paso más en la modernización de su flota, aumentando la capacidad del servicio y mejorando la accesibilidad, el confort y la eficiencia del transporte público en el área metropolitana.