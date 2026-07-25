El Speis de Alicante despliega un contingente para colaborar en la extinción de los incendios en el centro de España

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Alicante ha movilizado en la mañana de este sábado un contingente de efectivos y medios materiales para colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a distintas zonas del centro de España, especialmente en la Comunidad de Madrid.

El equipo se ha integrado en el operativo coordinado por la Generalitat Valenciana, en el que participan distintos Speis y Consorcios Provinciales. El contingente desplazado por el Servicio de Alicante está compuesto por una Bomba Rural Pesada (BRP) y una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), con una dotación integrada por un mando y cinco bomberos.

La zona asignada al equipo alicantino es el municipio madrileño de Cenicientos, donde han empezado a trabajar a mediodía. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, Julio Calero, ha destacado la rápida respuesta del Speis municipal: "Alicante vuelve a demostrar su compromiso con la ayuda mutua entre administraciones y con todos aquellos territorios que atraviesan momentos difíciles. Nuestros bomberos cuentan con una amplia experiencia en incendios forestales y estamos convencidos de que su aportación será de gran utilidad. Quiero trasladarles nuestro reconocimiento y agradecerles su disposición para acudir allí donde se les necesita".

Por su parte, el oficial del Speis de Alicante, Leandro Mateo, ha destacado la importancia de la coordinación entre los distintos servicios de emergencia: "Los incendios forestales de gran magnitud requieren una respuesta conjunta, organizada y sostenida en el tiempo. La solidaridad entre servicios es una de las principales fortalezas del sistema de emergencias español. Nuestro personal está preparado para integrarse desde el primer momento en el dispositivo de extinción y trabajar en las condiciones que sean necesarias para apoyar a las poblaciones afectadas y a los equipos que ya se encuentran desplegados sobre el terreno".

Asimismo, Mateo ha señalado que el Speis mantendrá operativo este contingente durante el tiempo que sea requerido por las autoridades competentes. Calero ha recalcado que la movilización de recursos del Ayuntamiento de Alicante supone “una nueva muestra del compromiso del Speis con la cooperación institucional y la asistencia mutua, principios fundamentales para hacer frente a emergencias de gran complejidad y garantizar una respuesta eficaz ante este tipo de acontecimientos”.

Calero ha trasladado “el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento de Alicante a los vecinos de las zonas afectadas y ha reconocido el esfuerzo de todos los profesionales que participan en este amplio dispositivo de emergencia, cuya labor resulta esencial para minimizar las consecuencias de los incendios y avanzar hacia su completa extinción”.