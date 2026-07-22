Cómo protegerse del calor extremo ante la alerta roja en el litoral sur de Alicante

La activación de la alerta roja por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante obliga a extremar las precauciones para minimizar los riesgos que el calor extremo puede provocar en la salud. Las autoridades insisten en la importancia de adoptar medidas de prevención, especialmente en el caso de las personas más vulnerables, ya que las altas temperaturas pueden derivar en golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones.

Estas son las recomendaciones:

Bebe agua con frecuencia para mantener la hidratación.

Evita la exposición directa al sol entre las 12h y las 17h.

Usa cremas con alto factor de protección solar.

Prioriza el consumo de alimentos ligeros como ensaladas, frutas verduras.

Protege a mayores, menores y personas vulnerables y vigila su ingesta de líquidos. Los menores de 5 años y los mayores de 65 son los más vulnerables, así como las personas muy obesas, enfermas o que tomen determinados medicamentos. También las personas con una actividad que requiere esfuerzo físico deben tener mucha precaución.

No dejes nunca a nadie en el interior de un vehículo cerrado.

En tu domicilio mantén ventanas y persianas cerradas si en el exterior hay mayor temperatura, especialmente en aquellas fachadas expuestas al sol.

Seguir estas recomendaciones puede contribuir a reducir los efectos del calor extremo mientras se mantenga la situación de alerta. Ante cualquier síntoma compatible con un golpe de calor, es fundamental buscar atención sanitaria lo antes posible.