CULTURA

Alicante licita por 3,3 millones los servicios de seguridad, mantenimiento y mobiliario del Museo de Las Cigarreras

La apertura de esta nueva infraestructura cultural está prevista para finales de año tras una inversión de 13 millones de euros en esta fase de rehabilitación de la Antigua Fábrica de Tabacos

Redacción

Alicante |

Casa de la Misericordia
Casa de la Misericordia | Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha sacado a licitación por 3,3 millones de euros los servicios de seguridad, mantenimiento y mobiliario de la Casa de la Misericordia que acogerá el futuro Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras.

De esta forma, se ultiman los trámites para poner en marcha esta nueva infraestructura cultural y está previsto que abra sus puertas a final de año con exposiciones como la colección de la Casa de Alba, Modigliani, Balenciaga, arte del Barroco, Chagall y Sorolla.

Los servicios han sido licitados en las dos últimas semanas, dividiéndose en dos lotes. El primero de ellos es la seguridad privada y otros auxiliares por importe de casi 2,4 millones de euros. El segundo es para el servicio integral de mantenimiento de instalaciones, por un importe de poco más de 780.000 euros. El plazo es por dos años con tres posibles prórrogas de un año cada una.

Se prevé un precio de entrada general de 10 euros, una tarifa reducida de 5 euros y la gratuidad para menores de 10 años y personas con discapacidad física o psíquica. Asimismo, se establecen las visitas gratuitas los martes laborables en horario de tarde, de cinco a ocho.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento también ha sacado a licitación la plataforma para el pago de entradas al futuro Museo Internacional de Exposiciones Temporales, tanto a través de internet como presencial.

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