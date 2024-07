Puntapiedra en Alicante, acoge este jueves 18 la gala anual Live 100k, organizada por Level UP

Level UP ha formado en 11 años a más de 52.000 personas en toda España, dedicándose a compartir conocimientos y capacitar a empresarios para que alcancen sus sueños. Carlos Delgado, CEO y creador del método, es un firme defensor del empresario y su misión es ayudarlos a alcanzar sus metas, para que dejen de ser esclavos de sus negocios y se conviertan en personas felices y exitosas que contribuyen al crecimiento del país.

La filosofía de Level UP se centra en capacitar a las empresas para que no solo sobrevivan, sino que prosperen y se vuelvan rentables a largo plazo. Aplican estrategias utilizadas por las grandes compañías, adaptadas al entorno de las pymes. Destacan la importancia de la formación en gestión empresarial para convertir buenas ideas en negocios rentables. "Las ayudas económicas, la digitalización y la aplicación de la inteligencia artificial no son suficientes para hacer crecer los negocios", afirma Carlos Delgado. "Se puede ser un magnífico profesional, pero es fundamental saber gestionar una empresa. La falta de formación empresarial arruina ideas realmente buenas, que solo necesitan un poco de conocimiento empresarial para ser rentables."

En la gala Live 100k se presentarán casos de éxito de empresas que han aplicado el método de Level UP, como el de Daniel García de MRW Mensamarina Baixa SL en Villajoyosa. Dedicada al transporte urgente, su empresa pasó de facturar 300.000 euros a 2 millones, ampliando su equipo a 32 empleados. Daniel destaca que "aprender a delegar ha sido crucial para cambiar mi vida y mi negocio."

Otro ejemplo es Tyrone Pose Delgado de Neetgoil SL en Galicia. En el sector de hidrocarburos, logró multiplicar su facturación de 5 a 20 millones en solo 6 meses, incrementando también los beneficios y cambiando su perspectiva de vida. "Empecé en un curso gratuito y ahí me di cuenta de que yo no era un operario, que yo debía ser el empresario. Si no hubiera llegado a Level UP, hubiera tenido que cerrar porque no tenía las herramientas," afirma Tyrone.

Estos testimonios demuestran cómo el método de Level UP ha transformado la vida y los negocios de los empresarios, ayudándolos a alcanzar un crecimiento personal y profesional significativo.