Alicante desbloquea el plan para construir un millar de viviendas en La Albufereta

El Ayuntamiento de Alicante avanza en el desarrollo de un nuevo barrio en la Albufereta, que contará con aproximadamente un millar de viviendas, de las cuales el 10 por ciento serán de protección pública, un gran equipamiento y una zona verde. Está ubicado entre las calles Caja de Ahorros (prolongación de la Vía Parque), Flora de España y la glorieta del Ingeniero Pedro Torres, al otro lado del barranco del Juncaret. El próximo martes está previsto que se apruebe en la Junta de Gobierno Local el programa de actuación integrada y la adjudicación del agente urbanizador para la unidad de ejecución A.1 del plan parcial I/4 Albufereta, cuyas obras podrían comenzar en 2026.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, resalta que el Ayuntamiento ha conseguido “desbloquear la urbanización de este sector ubicado en una zona de gran atractivo de la ciudad y que por distintas circunstancias no había podido salir adelante hasta ahora” y añade que “con el desarrollo de este barrio en la Albufereta avanzamos en una de nuestras líneas estratégicas del mandato, que es la promoción de viviendas para cubrir las necesidades actuales y futuras de los alicantinos”.

Del millar de viviendas que está previsto que se ejecuten en este ámbito, “un centenar serán de protección pública gracias a que el Ayuntamiento utilizará sus terrenos para este fin, en una clara apuesta por el impulso de viviendas asequibles para todos”, expone Barcala. El plan parcial no contempla la construcción de VPP, ya que en el momento de su tramitación inicial no era obligatoria la reserva de suelo para este fin. No obstante, el Ayuntamiento de Alicante ha decidido compensar esta carencia con la cesión de su superficie de aprovechamiento en el sector.

Las viviendas estarán concentradas en la zona oeste del barrio, alejadas del barranco y del BIC ‘Cerro de las Balsas’, en el que se pretende desarrollar más adelante una gran zona verde y poner en valor el yacimiento arqueológico, actuaciones que terminarán de completar este nuevo barrio de Alicante.

Está prevista también la ejecución en la zona de un equipamiento público, aún por definir, que ocupará una superficie de 10.000 metros cuadrados, y una zona verde.